حمدان العبد يؤكد على ضرورة فتح معبر تل كوجر

منذ بداية الأزمة السورية، أصبح العامل الإنساني أشبه بالصراع من أجل تحقيق مكاسب خاصة على حساب الشعب السوري، بسبب القرارات الدولية التي تتحكم بالملفات الإنسانية، وآخرها كان قرار إغلاق معبر تل كوجر بفيتو روسي صيني.

أثّر إغلاق معبر تل كوجر/ اليعربية، بشكل سلبي على حياة المواطنين في مناطق شمال وشرق سوريا بشكل عام، وعلى النازحين بشكل خاص؛ حيث يقطن في المنطقة أكثر من مليون نازح ولاجئ، ويقع على عاتق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عبء تأمين كافة المستلزمات لهم.

وبهذا الصدد، التقت وكالتنا مع نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حمدان العبد، الذي تطرق خلال حديثه إلى الحصار الذي تعاني منه المنطقة بشكل عام، وتأثير إغلاق المعبر بشكل خاص.

محاصرون من جميع الجهات

وأوضح حمدان العبد في بداية حديثه "نحن محاصرون من الجهات الأربع، هذا الحصار المطلق يشكّل صعوبة في تأمين مستلزمات الحياة. ودولة الاحتلال التركي تستخدم هذه الأوراق للضغط على الإدارة الذاتية، ومن أجل استخدامها لصالح أجندتها وعملائها في المنطقة".

وأضاف العبد "كل الدول تعمل وفق مصالحها، ولم تعمل أي دولة في المنطقة لمساعدة الشعب السوري، الذي ذاق مرارة الحروب طيلة الأعوام الماضية، لأن القرارات الإنسانية مسيّسة بشكل عام".

وبيّن العبد "في شمال وشرق سوريا يوجد أكثر من 16 مخيم، بالإضافة إلى العديد من المخيمات العشوائية التي تتوزع في مختلف مناطق الإدارة الذاتية. وهذه المخيمات تحتاج الى المزيد من المساعدات الإنسانية، إلا أن إغلاق المعابر في وجه المساعدات، بالإضافة إلى قانون قيصر، أدى إلى الإضرار بالشعب في الداخل السوري، وفي شمال وشرق سوريا على وجه التحديد".

مع قدوم الشتاء هناك حاجة ماسة لفتح معبر تل كوجر

وأكمل العبد "استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد فتح معبر تل كوجر، ما شكّل آثاراً سلبية على مناطق شمال وشرق سوريا، لأنه يعتبر الشريان الرئيسي والمغذي لمناطق شمال وشرق سوريا. وأضاف، نحن بحاجة ماسة لفتح معبر تل كوجر، خاصة أننا مقبلون على فصل الشتاء. والجميع يعلم مدى قساوة الشتاء على النازحين".

وأشار العبد إلى فتح معبر جابر بين الأردن وحكومة دمشق بجهود دولية قائلاً: "ندعم كل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للداخل السوري، ولكن يجب العمل أيضاً على فتح معبر تل كوجر".

فصل السياسة عن العمل الإنساني

وطالب حمدان العبد في ختام حديثه "نحن في الإدارة الذاتية نطالب المجتمع الدولي بفصل السياسة عن العمل الإنساني".

(سـ)

ANHA