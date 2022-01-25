حمدان العبد يربط هجوم داعش بتركيا ويذكّر دمشق بالجرائم في سجني صيدنايا وتدمر

شنت خلايا تابعة لمرتزقة داعش مساء يوم الخميس هجوماً على سجن غويران الذي يُحتجز به الألاف من مقاتلي داعش عبر تفجير سيارة ودراجة مفخخة بالقرب من الباب الرئيس للسجن رافقه اشتباك بين خلايا داعش المهاجمة من الخارج والقوات الأمنية المسؤول عن حراسة السجن فيما تزال الاشتباكات مستمرة حول محيط السجن.

وبهذا الصدد التقت وكالتنا بنائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حمدان العبد الذي استهل حديثه بالقول "نترحم على شهدائنا من مدنيين وعسكريين الذين فقدوا حياتهم خلال الأحداث الأخيرة التي خطط لها لضرب استقرار مناطق شمال وشرق سوريا".

وأضاف حمدان العبد "لقد لاحظنا في الأيام القليلة التي مضت خلال الهجوم الذي استهدف السجن إن هذا مخطط إجرامي لقد سبقه عدة محاولات من قبل دولة الاحتلال التركي عندما تم إفلات مخيم عين عيسى وعندما احتلت رأس العين وتل أبيض قامت بقصف السجن لإفلات هؤلاء السجناء".

وأكد حمدان العبد "لو كان المجتمع الدولي قد أصغى إلى النداءات التي وجهتها الإدارة الذاتية للعالم أجمع والأمم المتحدة للنظر بموضوع هؤلاء الإرهابيين الذين قدموا من كافة أنحاء العالم وجنسيات متعددة وتم اعتقالهم بعد القضاء على داعش لما حدث مثل هذا الهجوم".

وأوضح العبد "وجهنا نداءات عديدة من أجل النظر بملف داعش لان خطر داعش ليس مقتصر على المنطقة فقط إنما للعالم أجمع، هناك مرتزقة من جنسيات عربية وأوروبية يجب أن تتم محاكمتهم وفق الأصول والقوانين الدولية في بلدانهم لكن لم يستجب لنا إلا القلة القليلة".

وأشار العبد "المجتمع الدولي تخلص من هؤلاء الإرهابيين وبقوا قنبلة موقوتة في مناطقنا لأن سجن غويران ومخيم الهول هما أكبر تجمع لإرهابيي مرتزقة داعش في المنطقة".

وكرر العبد دعواته إلى إقامة " محاكم دولية في شمال وشرق سوريا لمحاكمة هؤلاء المرتزقة أو استعادة الإرهابيين إلى بلدانهم للتخلص من خطرهم".

وأشار العبد "تزامنت هذه الحادثة بالقصف على ناحية عين عيسى وتل تمر والهجوم بالطائرات المسيرة وهجوم في العراق بنفس الوقت الذي حدث به الهجوم على سجن غويران وما هي إلا رسائل من مرتزقة داعش وداعميه بوجود داعش ورسائل للعالم أن داعش ما تزال موجودة".

تصريحات دمشق المخزية

وقال العبد "ناسف من تصريحات حكومة دمشق المخزية عندما يقول بأن قسد والتحالف الدولي جرائمهم ترقى إلى جرائم الحرب"، مضيفاً "ألا يذكر سجون صيدنايا ألا يذكر تدمر ".

وتابع العبد "الا يشاهد القصف التركي على عفرين وعين عيسى وكافة المناطق الحدودية التي يتم استهداف المدنيين خلالها بهدف تهجير الأهالي من مناطقهم واحتلال المزيد من المناطق".

واختتم حمدان العبد حديثه بالقول "قدمت مناطق شمال وشرق سوريا 11ألف شهيد و25ألف جريح دفاعًا عن العالم أجمع وليس عن مناطق شمال وشرق سوريا فقط".

(م)

ANHA