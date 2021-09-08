حمدان العبد يحذر من كارثة وشيكة بسبب حبس تركيا لمياه الفرات

وسلط حمدان العبد الضوء على أطماع تركيا في الأراضي السورية والتي ظهرت مع بداية الأزمة "من خلال دعم المجاميع الإرهابية وفتح الحدود السورية لعبور آلاف المرتزقة الأجانب الذين عاثوا خرابًا في المنطقة"، مؤكدًا "أن تركيا لا تريد أي حل في سوريا لضمان استمرار مخططاتها وضرب أي مشروع ديمقراطي"، مستشهدًا بهجماتها المستمرة على شمال وشرق سوريا واحتلال مناطق سورية كعفرين وتل أبيض ورأس العين ومحاولتها احتلال مناطق أخرى.

وأوضح العبد أن تركيا استفادت من تجاذب المصالح بينها وبين روسيا من جهة، وبينها وبين أمريكا من جهة أخرى، "فأمريكا تحاول منع تركيا من الانجذاب للمعسكر الروسي كون الأولى عضوة في حلف شمال الأطلسي، وفي الوقت ذاته تحاول تركيا إرضاء روسيا في إدلب لتنال ضوءًا أخضر في مناطق شمال وشرق سوريا".

وسرد العبد بعض الأمثلة عن جرائم تركيا في سوريا وانتهاكاتها بحق شعوب المنطقة "والتي لا تخفى على أحد أنها منافية تمامًا للعهود والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، كموضوع المعتقلين السوريين الذين تم خطفهم من داخل الأراضي السورية ومحاكمتهم في المحاكم التركية، بالإضافة الى استمرار حبس حصة سوريا من مياه نهر الفرات وقطع مياه محطة علوك عن أهالي الحسكة دون أي اعتبار للقوانين الدولية والاتفاقات الموقعة".

وانتقد العبد حكومة دمشق" لم تدلِ فيه بأي تصريح أو تدعو إلى أي جلسة أممية تطالب فيها بحصتها من مياه الفرات وإيقاف جرائم تركيا بحق الشعب السوري".

وفي تتمة حديثه، أشار حمدان العبد الى مغبة استمرار حبس مياه نهر الفرات، اقتصاديًّا وبيئيًّا، حيث أكد أن كارثة تلوح في الأفق إذا لم يتحرك المجتمع الدولي واتخذ خطوات فاعلة تضع فيها حدًّا لعنجهية تركيا.

(مـ)

ANHA