حمد القراجة: تمتين الجبهة الداخلية يحبط مخططات المحتل

وجاء حديث وجيه عشيرة البو عساف حمد القراجة على خلفية اجتماع عشائري عقد في مقر مجلس تل أبيض العسكري لمناقشة آخر التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة، يوم أمس.

وأكد الوجيه في بداية حديثه أن أعداء الإدارة الذاتية ممن يعملون لصالح أجندات معادية يهدفون دائمًا إلى خلق الفتن والاضطرابات في المنطقة بهدف زعزعة أمنها واستقرارها.

وأردف أن العشائر في مقاطعة كري سبي ساندت قوات سوريا الديمقراطية في وجه الاحتلال التركي لأنها رأت فيها المدافع عن الأرض في وجه أطماع المحتل في احتلال الأرض السورية.

ودعا إلى أخذ الحيطة والوعي لما يحيكه العدو عن طريق الأجندات الداخلية والمتسلقين على مطالب أبنائهم في توفير الخدمات، بغية العبث بالاستقرار والأمان الذي تعيشه شعوب شمال وشرق سوريا، وخلق هوة بين الشعب والإدارة.

وربط القراجة بين مساندة قوات سوريا الديمقراطية وخروج المحتل التركي من أراضيهم المغتصبة بالقول إن "وقوف أبناء العشائر إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية سيدحر المحتل من الأراضي السورية عاجلًا أم أجلًا".

(ج)

ANHA