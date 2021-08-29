حماس: تشديد الحصار على غزة يدفع باتجاه التصعيد بقوة

وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح وصل وكالتنا نسخة عنه، إن "الشعب الفلسطيني لن يقبل مطلقًا سياسات الاحتلال أو المساومة على حقوقه الوطنية". مضيفًا "لن يتحقق أي هدوء أو استقرار ما دام شعبنا يفتقد الحياة الحرة والكريمة".

وأضاف "سنستمر في مشوارنا النضالي والكفاحي لانتزاع هذه الحقوق".

ودعا برهوم في تصريحه "الجميع إلى تحمّل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لإنهاء حصاره الظالم".

وشن الجيش الإسرائيلي في وقتٍ متأخر من الليل سلسلة غارات طالت مواقع مختلفة لحركة حماس والفصائل الفلسطينية في مناطق مختلفة من غزة، ردًّا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع وعودة نشاطات الإرباك الليلي على حدود القطاع والتي تتضمن إشعال إطارات وتفجير قنابل يسمع صداها في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من القطاع الأمر الذي يحدث حالة من الإرباك.

(ع م)