حماس: مصر تفاوض إسرائيل حول صفقة تبادل أسرى جديدة مع غزة

صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بأن: "الوفد المصري نقل مطالب حماس إلى الجهة الأخرى، ولا تزال الحركة تنتظر تلقي ردّ واضح".

ونقل الإعلام الإسرائيلي في وقتٍ سابق:" أن المخابرات المصرية نجحت في تحقيق تقدم بمباحثات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس"، مشيرة إلى أن: "إسرائيل وافقت على الإفراج عن أسرى مرضى ونساء كبار السن فقط من محرري صفقة الجندي شاليط التي جرت عام 2011، مقابل الحصول على معلومات عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" قد ذكرت: "أنه تم تعليق المباحثات بين إسرائيل وحركة حماس، حول صفقة تبادل أسرى جديدة، بسبب رفض إسرائيل الإفراج عن الأسرى كافة الذين طالبت بهم حماس، رغم التقارير التي تحدثت عن حدوث خرق وتقدم كبير في المباحثات بين الطرفين الشهر الماضي".

في السياق، شرع أكثر من (30) أسيراً في سجن "عوفر" الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بإضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام إسناداً للأسير ماهر الأخرس في إضرابه المفتوح عن الطعام المتواصل منذ (79) يوماً، وسط ظروف صحية خطيرة للغاية.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عن الأخرس، وقال نادي الأسير الفلسطيني: "إن الأخرس يُحتجز في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي منذ بداية شهر أيلول، ويرفض الاحتلال الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري بشكل فوري".

ووفق ما ذكر نادي الأسير الفلسطيني، دخل أكثر من 30 أسيراً في إضراب مفتوح عن الطعام، إلى جانب خطوات تصعيدية داخل السجون، إسناداً للأسير الأخرس.

ووفق نادي الأسير، يقبع قرابة 4400 أسير/ ة فلسطيني/ة في السجون الإسرائيلية، منهم (39) أسيرة، وقرابة (155) طفلاً، و(350) أسير إداري (أي بلا تهمة أو دلائل تشير إل إدانته وسجنه).

(ع م)