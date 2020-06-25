حماس: ضم الضفة الغربية إعلان حرب

قال الناطق باسم كتائب "عزالدين القسام" في كلمة مقتضبة في ذكرى عملية خطف الجندي الإسرائيلي، غلعاد شاليط عام 2006: " إن "المقاومة في هذه الحرب ستكون الحارس الأمين، والوفي للدفاع عن شعبنا وأرضه ومقدّساته".

وأضاف: " أمام هذا القرار والمشروع الاحتلالي الإجرامي لن نتكلم كثيرًا، ولن نطلق المزيد من التصريحات، ولكن نقول كلمات معدودة وواضحة، ينبغي أن يفهمها الاحتلال ومن يقف من ورائه جيدًا".

في شأنٍ آخر، ذكر أبو عبيدة، أن إنجاز "صفقة تبادل أسرى جديدة، مهمة تقع على سلم أولويات كتائب القسام، وأن الصفقة لن تمر دون أن يتصدرها قادة كبار. وإن هذا الثمن سيدفعه الاحتلال برضاه أو رغماً عن أنفه".

وتابع: "لن نتعب أنفسنا على أقل من هذا الثمن، وخيارات المقاومة عديدة لفرض إرادتها في هذا الملف، حتّى تكون الأثمان التي سيدفعها الاحتلال غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع العدو".

ومن المقرر أن تعلن إسرائيل خطة ضم الضفة الغربية لسيادتها مطلع تموز/ يوليو المقبل، وسط ترقبٍ عربي ودولي لتداعيات هذه الخطوة.

(ع م)