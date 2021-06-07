حماس تحذر إسرائيل: اقتحام القدس والأقصى يعني العودة للتصعيد

وقال الحية خلال كلمة له: "نحذر وبشكلٍ واضح من اقتراب مسيرة الأعلام يوم الخميس القادم من القدس والأقصى".

وأضاف: "نقول للوسطاء بشكل واضح، إنه آن الأوان للجم هذا الاحتلال، وإلا فالصواعق ما زالت قائمة، وإن عدتم عدنا".

وتابع: "لا خطوط حمراء عندما تصل المعركة إلى القدس".

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنه قد تقرر السماح لـ "مسيرة الأعلام" التي تنظم لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على القدس، لكن مصادر أخرى تشير إلى أن المؤسسة الأمنية تحاول تفادي التصعيد عبر إبعاد المسيرات عن نقاط الاحتكاك مع الفلسطينيين.

ويرافق هذا التطور ما يعيشه حي الشيخ جراح وعائلاته الفلسطينية المهددة بالتهجير، إذ تضيّق الشرطة الإسرائيلية على العائلات الفلسطينية، وسط معلومات عن عدم تخلي الشرطة الإسرائيلية عن قرار تهجير العائلات.

(ع م)