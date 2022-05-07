وقال أبو عبيدة في تصريح مقتضب عبر قناته على "تلغرام": إنه "في ضوء تهديدات العدو الجبان، فإننا نحذر وننذر العدو وقيادته الفاشلة بأن المساس بالأخ المجاهد القائد، يحيى السنوار، أو أي من قادة المقاومة هو إيذان بزلزال في المنطقة وبرد غير مسبوق".

وأضاف "ستكون معركة سيف القدس – المعركة الأخيرة - حدثا عاديا مقارنة بما سيشاهده العدو، وسيكون من يأخذ هذا القرار قد كتب فصلا كارثيا في تاريخ الكيان، وارتكب حماقة سيدفع ثمنها غاليا بالدم والدمار".

وإثر العمليات الأخيرة في إسرائيل، ازدادت الدعوات الإسرائيلية المحرضة على اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، باعتباره "المحرض على العمليات".