قال الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل تعرضت لقصف كثيف بالصواريخ من قطاع غزة، ترافق مع تسلُّل مسلحين من القطاع إلى إسرائيل.

وطالب الجيش سكان الجنوب ووسط إسرائيل بالبقاء قرب الملاجئ الآمنة، مشيراً إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي يجري تقييماً للأوضاع.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو سيجتمع مع كبار المسؤولين الأمنيين في الساعات المقبلة، فيما قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها وافقت على استدعاء جنود الاحتياط.

وأعلن الجيش الإسرائيلي "حالة التأهب في سلاح الجو والقيادة الجنوبية" بعد أن دوت صفارات الإنذار في مدن تل أبيب وبئر سبع ومدينة هود هشارون وريشون لتسيون وبات يم وغيرها.

بدوره، أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته".

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".

(م ش)