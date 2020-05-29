حلول مؤقته لحل مشكلة التعديات على محولات مناهل المياه

سجلت مديرية المياه في مقاطعة قامشلو حصول 16 تعدياً على المحولات الكهربائية المغذية لمناهل المياه في حي الهليلية بمدينة قامشلو منذ قرابة سنة من قبل أصحاب المعامل والمصانع والأهالي القاطنين بالقرب منها، الأمر الذي أدى إلى خروج المناهل عن الخدمة بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بها، مما أدى إلى انقطاع المياه عن الأهالي.

ولوضع حلول لمشكلة التعديات والتجاوزات على محولات الكهرباء شكلت مديرية المياه في مقاطعة قامشلو لجنة مهامها توعية الأهالي وتعريفهم بحجم المخاطر التي تسببها هذه التعديات من قطع للمياه، وخروج المناهل عن الخدمة.

الإداري في قسم المحطات بمديرة المياه في مقاطعة قامشلو بيار عبد الرحمن، أوضح أن التعديات سببت خسائر كبيرة، كحدوث أعطال في المحولات الكهربائية، والغطاسات، وقال: "تدخلت المديرية بشكل سريع للحد من هذه التعديات والتجاوزات ووضعت عدّة حلول مؤقتة تمهيداً لحلول جذرية".

ونوه عبد الرحمن أن مديرية المياه تمكنت من حل مشكلة 3 محولات كهربائية من أصل 16، حيث تم وضع لوحات تحكم (تابلو) من شأنها الحد من حدوث التعديات.

وناشد عبد الرحمن هيئة الطاقة في إقليم الجزيرة بتقديم الدعم لهم لصيانة باقي الأعطال، حيث أبدت الهيئة استعدادها لتقديم كافة الخدمات الفنية لمديرية المياه، في حال رفعها كتاباً رسمياً لها.

وفي نفس السياق أشار عبد الرحمن إلى أن مديرية المياه شكلت لجنة مختصة لصيانة كافة المحولات الكهربائية القديمة التي تُغذي مناهل المياه بالتيار الكهربائي في مقاطعة قامشلو.

(ب ح- هـ ح/ أ ب)

ANHA