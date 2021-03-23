حلفاء نافالني يحضرون لأكبر تظاهرة مناهضة للكرملين في تاريخ روسيا الحديث

وقال حلفاء ناقد الكرملين المسجون أليكسي نافالني اليوم الثلاثاء إنهم يريدون تنظيم أكبر احتجاج هذا الربيع مناهض للكرملين وسيكون الأضخم في تاريخ روسيا الحديث للمطالبة بإطلاق سراح السياسي المعارض، بحسب وكالة رويترز.

ويقضي نافالني (44 عاماً) عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف بتهم وصفها بأنها ملفقة بعد عودته إلى روسيا من ألمانيا في يناير/ كانون الثاني حيث كان يتعافى مما وصفه الأطباء بتسمم بغاز الأعصاب.

ونظم أنصاره ثلاث احتجاجات هذا العام أثناء تفشي الوباء في ذروة الشتاء، وقالت السلطات أن هذه الاحتجاجات غير قانونية وفرقتها بالقوة.

ويوم الثلاثاء، أطلق حلفاء نافالني حملة سياسية من خلال موقعه الخاص على الإنترنت "Free Navalny" وقالوا إنهم سيعلنون موعدًا لاحتجاج جديد في شوارع البلاد بمجرد تسجيل 500 ألف شخص للحضور.

وقال رئيس مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد إيفان زدانوف: "ستكون المظاهرة التي يشارك فيها 500 ألف شخص هي الأكبر في تاريخ روسيا الحديثة".

وقال ليونيد فولكوف وهو حليف مقرب من نافالني "ستكون هناك مسيرة سلمية في شوارع كل المدن الروسية".

وطالب الغرب روسيا بالإفراج عن نافالني من السجن، وهو أمر وصفته موسكو بأنه تدخل غير مقبول في شؤونها الداخلية.

وتقول السلطات الروسية إنها لم تر أي دليل على تسميم نافالني، وأشارت إلى أن نافالني دمية غربية أُعدت لمحاولة زعزعة استقرار الوضع السياسي في روسيا.

(م ش)