حلف الناتو: نستعد للأسوأ بشأن الأزمة الأوكرانية ونؤكد على الحوار مع روسيا

وجاءت تصريحات ستولتنبرغ قبل بدء اجتماع لوزراء الدفاع في الدول الأعضاء في الحلف اليوم، حيث سيناقشون الأزمة مع روسيا بشأن أوكرانيا وتعزيز الوجود العسكري في رومانيا، على الجانب الجنوبي الشرقي من الحلف، مع مجموعة قتالية تقودها فرنسا.

كما من المقرر أن يلتقي وزراء الحلف مع نظيريهم الأوكراني والجورجي غداً الخميس في بداية اليوم الثاني لاجتماعهم.

وقال ستولتنبرغ إن الحلف لا يرى إشارات إلى خفض التصعيد "حتى الآن" من جانب موسكو، بينما تستمر روسيا "بالتصعيد وبحشد قوات قرب أوكرانيا".

وأضاف: "نحن مستعدون للحوار مع روسيا، ومستعدون أيضاً لأي احتمالات أخرى"، معرباً عن أمله في "أن تنخرط روسيا في المسار الدبلوماسي".

كما أكد ستولتنبرغ أن "روسيا تحافظ على قدرات تمكنها من شن غزو شامل لأوكرانيا"، مؤكداً أن الحلف "سيرحب بأي خفض للقوات الروسية عند الحدود الأوكرانية". لكنه حذّر من أن "أعداد القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية تزداد"، مضيفاً: "نراقب عن كثب ما تقوم به روسيا عند حدود أوكرانيا".

وكان ستولتنبرغ قد قال أمس الثلاثاء إن الإشارات الصادرة عن روسيا بنيتها مواصلة السبل الدبلوماسية لحل أزمة أوكرانيا "أمر إيجابي"، لكن لا تتوافر أي مؤشرات إلى أن موسكو تسحب بالفعل قواتها من الحدود.

وأكد للصحفيين: "ثمة إشارات صادرة من موسكو على ضرورة مواصلة السبل الدبلوماسية، هذا يدفع إلى تفاؤل حذر. لكن حتى الآن لم نلمس أي مؤشر على خفض التصعيد على الأرض".

وقال ستولتنبرغ: "نريد أن نرى سحب المعدات" الروسية من الحدود مع أوكرانيا، محذراً من أن "الإمكانات الموجودة في المكان تسمح بغزو شبه فوري" لأوكرانيا.

وأعرب عن أسفه لكون موسكو "لم تردّ" على الدعوة لتنظيم اجتماع جديد لمجلس الناتو وروسيا.

كما حذر ستولتنبرغ من أن اعتراف موسكو باستقلال المناطق "الانفصالية" الأوكرانية المؤيدة لروسيا سيمثل "انتهاكاً صارخاً لسيادة ووحدة أراضي هذا البلد؛ لأن دونيتسك ولوغنسك جزء من أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها دولياً".

(ش ع)