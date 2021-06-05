حلب...مراسم الإعلان عن سجل الشهيد سربست زاغروس

أعلن مجلس عوائل الشهداء لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، اليوم، عن سجل المناضل في قوات الدفاع الشعبي سربست زاغروس (الاسم الحقيقي دلوفان عمر) الذي استشهد بتاريخ 24 أيار 2021، في منطقة جودي.

ونصب المجلس خيمة أمام منزل الشهيد سربست زاغروس الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود.

وشارك في مراسم الإعلان وفود من الأحزاب السياسية وحركة الشبيبة الثورية السورية ومؤتمر ستار ومجالس وكومينات الحي، بالإضافة إلى الآلاف من أهالي الحيين.

وزُينت الخيمة بصور الشهداء الذين استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع وصور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء روشين موسى، كلمة قالت فيها إن "الدولة التركية تستهدف قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان بأسلحتها الثقيلة وطائراتها الحربية بهدف احتلال مناطق وتوسيع نفوذها في كردستان، لكن بمقاومة قوات الكريلا لن يستطيعون احتلال شبر من أرضنا".

وعاهدت بالسير على خطا الشهداء الذين يضحون بأنفسهم من أجل حياة حرة وكريمة، مؤكدة وقوفهم إلى جانب مقاتلي الكريلا ضد هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

ودعت روشين موسى الشعب الكردي في الداخل والخارج إلى مساندة قوات الدفاع المشروع والانتفاض في الساحات دعمًا لمقاومة الكريلا.

وبدورها هنأت الإدارية في المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأِشرفية، زينب محمد، شهادة المناضل سربست زاغروس على جميع مقاتلي الكريلا في جبال كردستان وعلى القائد عبد الله أوجلان وأمهات الشهداء.

ونوّهت زينت إلى هجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان وتدميره للطبيعة في جبال كردستان.

ودعت الأحزاب الكردية إلى توحيد الصفوف والوقوف في وجه هجمات الإبادة والاحتلال على أراضي كردستان.

ومن جانبه قال شقيق الشهيد سربست زاغروس، ريفان عمر إن "شهادة أخي شرف لنا، لقد وصل إلى مرتبة الشهادة من أجل الحرية والكرامة"، مبينًا أن "الشهداء منارة لنسير على طريق الحق، فلولا بطولاتهم وتضحياتهم العظيمة لما كنا نعيش اليوم بحرية". ووجه رسالة إلى شقيقه الشهيد بالقول: "ندعوك يا أخي أن تبلّغ سلامنا لجميع شهداء الحرية".

تاليًا قرئت وثيقة الشهادة من قبل عضو لجنة تعليم وتدريب المجتمع الديمقراطي، زيلان شيخو، وسلمت لذوي الشهيد، لتنتهي المراسم بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء، وتبارك مقاومة الكريلا.

(ع س/ س ر)

ANHA