حلب...انطلاق فعالية الاعتصام للمطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان

ونُصبت خيمة الاعتصام أمام حديقة عفرين الواقعة في حي الأشرفية بحلب، وزينت بصور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام مؤتمر ستار والمبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان.

وشارك في فعاليات اليوم الأول أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية بالإضافة إلى أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

وبدأت الفعالية بقراءة البيان الذي أصدرته المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان باللغتين العربية والكردية من قبل عضوة المبادرة سلوى حسين وعضوة مؤتمر ستار جيهان بركل.

وجاء في البيان "نحن في المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان ومؤتمر ستار ندين ونستنكر العزلة المفروضة على القائد. إن هذه العزلة هي انتهاك واضح وصريح بحق كافة الشعوب التي تطالب بالحرية، لأن قضية القائد توسعت وأصبحت من أولويات الشعوب التي تؤمن بفكره وفلسفته التي اخترقت كل الجدران والقضبان وأنارت كل الطرق المظلمة وأتاحت لنا المطالبة بحقوقنا المشروعة في كافة المناطق الكردستانية والعالم أجمع".

تلته كلمة عضوة مؤتمر ستار زينب علي التي استنكرت العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان من قبل السلطات التركية. كما بينت أن الدولة التركية تفرض هذه العزلة "خوفاً من فكر وفلسفة القائد أوجلان، لأن فكره خطر على سياسة الدولة التركية التي تريد إعادة الإمبراطورية العثمانية من جديد".

عضو مجلس حي الشهيد روبار قامشلو صلاح مصطفى قال في كلمة ألقاها خلال الاعتصام "في شخص القائد أوجلان يسعون إلى كسر مقاومة الشعب، لكن مهما شددت تركيا العزلة على قائدنا فإنها لن تصل إلى هدفها".

فيما أشارت عضوة كومينكه الشهيدة روكان زردشت، إلهام حمدي إلى أن القوى المستبدة حاولت من خلال اعتقال القائد عبد الله أوجلان إنهاء القضية الكردية وقضية المرأة إلا أنهم لم يصلوا إلى أهدافهم، "فالقائد أوجلان حول سجن إيمرالي إلى مركز الديمقراطية والحرية".

وانتهت فعالية اليوم الأول من الاعتصام بعرض سينفزيون حول المؤامرة التي حيكت بحق القائد عبدالله أوجلان.

ومن المقرر أن تستمر فعالية الاعتصام 3 أيام على التوالي.

ANHA