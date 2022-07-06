أقيمت الأمسية في منطقة الجبانات الواقعة بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، بحضور المئات من أهالي الحي، بالإضافة إلى أعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

وزينت خشب المسرح، بالقطع التراثية والفلكلورية، وصور الفنانين والفنانات الكرد، واعلام حركة الثقافة والفن وحركة المجتمع الديمقراطي.

وبدأت الأمسية بالوقوف دقيقة صمت، من ثم ألقيت كلمة من قبل عضو مركز جميل هورو للثقافة والفن رضوان آكري الذي أكد على ضرورة حماية الفلكلور والتراث الشعبي.

واستنكر رضوان آكري هجمات وتهديدات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وطالب شعوب المنطقة الدفاع عن مناطقهم وحماية أرضهم وثقافتهم من الاحتلال التركي ومرتزقته.

وبعدها قدمت كل من فرقة آكري وفرقة جيايي هاواري عدد من الأغاني الفلكلورية باللغات "الكردية والعربية،".

كما كل من الفنان علي داود وعبد الرحمن جاويش عدد من المواويل والأغاني من التراث العفريني.

وانتهت الأمسية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني العفرينية.

(ع س/ك)

ANHA