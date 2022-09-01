حلب...الهلال الذهبي ينظم مهرجان الأطفال الثاني بمناسبة يوم السلام العالمي

ضمن المساعي الحثيثة لرسم البسمة على وجوه الأطفال، وتحت شعار "السلام والحرية هو أساس لحياة سعيدة للأطفال"، نظمت حركة الهلال الذهبي في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب مهرجاناً للأطفال هو الثاني من نوعه.

المهرجان أقيم في ساحة الشهداء الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود وبمشاركة عشرات الفرق، ويأتي في هذا التوقيت بالتزامن مع حلول يوم السلام العالمي.

بدأت فعاليات المهرجان بالوقوف دقيقة صمت تلاها إلقاء كلمة باسم حركة الهلال الذهبي ألقتها العضوة في الحركة آخين رشو.

آخين هنأت في بداية حديثها الأطفال والحاضرين بإقامة هذا المهرجان الذي يهدف إلى دعم الأطفال وتشجيعهم على التعرف على الثقافة الأم وصونها لأنها تعتبر هوية الإنسان.

وتابعت آخين حديثها بالتأكيد على أن السلام هو مطلب أساسي لحماية الطفولة في سوريا والعمل على صونها لأن الأطفال هم مستقبل المجتمعات والأمم.

وأنهت آخين حديثها بتمني أن يعم السلام على جميع أنحاء العالم وأن ينعم الأطفال بالسكينة والطمأنينة

بعدها قدم عدد من الفرق الفنية عروضاً للرقص والغناء الفلكلوري للحاضرين والفرق هي كل من فرقة "كوليلكن جانكوين ازادية" التابعة لمجلس عوائل الشهداء، فرقة الشهيد جودي امانوس، اتحاد الفنانين فرقة معهد ميترا يكتيا الغنائية فرقة الشهيد دليل الغنائية، فرقة الشهيدة سوسن للرقص الفلكلوري، فرقة معهد شهناز يكتيل الغنائية، فرقة أزهار عفرين الغنائية، فرقة كوليلكن عفرين الغنائية، فرقة معهد نهاوند، وفرقة الشهيدة هفرين للرقص الفلكلوري.

ولاقت العروض الفنية استحسان وإعجاب الحاضرين الذي عبروا عن ذلك بالتصفيق الحار.

وانتهت فعاليات المهرجان بترديد الشعارات التي تمجد تضحيات الشهداء وتدعو إلى بناء وطن ديمقراطي حر يعم فيه السلام.

(كروب/سـ)

ANHA