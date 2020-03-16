حلب: الوحدة الوطنية وحدها ضمان عدم تكرار المجازر

في الذكرى السنوية الـ 32 لمجزرة حلبجة التي نفذها نظام صدام حسين بحق الشعب الكردي في مدينة حلبجة, استطلعت وكالة أنباء "هاوار" آراء عدد من المواطنين الكرد في مدينة حلب.

يقول المواطن محمد خليل: "نحن أهالي حي الشيخ مقصود, نستنكر مجزرة حلبجة, والتي كانت نتيجة للذهنية الشوفينية والعنصرية للنظام البعثي".

وأشار خليل إلى المخاطر التي لا تزال تهدد الشعب الكردي، داعياً إلى تحقيق الوحدة الكردية بالقول: "من أجل أن لا يتكرر هذا اليوم, نناشد جميع الأحزاب الكردية بعقد مؤتمر وطني كردستاني, وإذا لم يتم عقد هذا المؤتمر فسنكون عرضة للمزيد من المجازر، وستستمر سياسة الإبادة بحق الكرد من قبل الأنظمة الفاشية".

أما المواطن قازقلي حسين فيضيف: "تاريخ الشعب الكردي مليء بالمجازر, نحن بحاجة إلى تحقيق الوحدة الكردية وعقد مؤتمر وطني لمنع وقوع المزيد من المجازر، والتخلص من العبودية, يجب أن نثبت للعالم أننا مستعدون للمطالبة بحقوقنا، ووقوفنا اليوم من أجل حلبجة هو حفاظ على مبادئنا".

أم السيدة فيدان محمود فأكدت أن مثل هذه المجازر لن تثنيهم عن المطالبة بحقوقهم وقالت: "16 آذار بالنسبة للشعب الكردي يوم مهم، هو اليوم الذي قصفت فيه طائرات النظام البعثي بالغازات الكيماوية أهالي حلبجة, حيث استُشهد الآلاف من الأطفال والنساء والرجال، لذلك نناشد الشعب الكردي وخاصة الأحزاب الكردية، أن تتوحد لحماية الشعب الكردي، حتى لا تتكرر مجزرة حلبجة مرة أخرى، ولا ننسى ما فعل جيش الاحتلال التركي بحق الكرد في عفرين وكوباني وسري كانيه، فهدفهم إبادة الكرد ومحوهم، لكننا باقون".

(ر ح)

ANHA