حلب تشهد احتفالية بمناسبة السنوية الـ39  لعيد الانبعاث

الاحتفالية أقيمت في منطقة الجبانات الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، بمشاركة المئات من الأهالي، إلى جانب أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية، وممثلي وممثلات الأحزاب السياسية والمجالس والكومينات.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها الاستماع إلى تسجيل صوتي للقائد عبد الله أوجلان، عن يوم الانبعاث.

وتخللت الاحتفالية، كلمة من قبل نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، مرعي الشبلي أثنى من خلالها على تضحيات الشهداء، وقال: "الشهداء بتضحياتهم أناروا لنا درب الحرية".

وأشار الشبلي إلى أنه في مثل هذا اليوم أقدم الشهيد والفدائي عكيد (معصوم قورقماز)، على إطلاق الرصاصة الأولى في جبين العدو، وبذلك أعلن الكفاح المسلح وأثبت أن المقاومة حياة.

الشبلي بيّن أن عملية الشهيد عكيد (معصوم قورقماز) ورفاقه، دفعت الشعوب المضطهدة نحو التحرر والتخلص من قيود العبودية، وقال في هذا الصدد "الأبطال هم من يدونون التاريخ والشهيد معصوم قورقماز تاريخ لا ينسى".

بعدها قدمت كل من فرقة جيايي هاواري وآكري التابعتين لمركز جميل هورو للثقافة والفن، وفرقة الشهيد فاجين التابعة لحركة الهلال الذهبي، والضيف الفنان من الطبقة شادي الزبيدي عروضاً غنائية أبهرت الحاضرين، في حين قدمت فرقة الشهيد سرحد التابعة لحركة الثقافة والفن بحلب عرضاً للرقص الفلكلوري.

وانتهت الاحتفالية بترديد شعارات "لا حياة بدون القائد"، "المقاومة حياة"، وعقد حلقات الدبكة على أنغام الأغاني الفلكلورية.

(ن، ش/ أ، م)

ANHA