حلب تنتفض تنديداً بالمؤامرة الدولية وتطالب بالحرية الجسدية للقائد أوجلان

تظاهرت جميع مكونات حي الشيخ مقصود والأشرفية بكافة فئاتهم العمرية، في الذكرى السنوية الـ 23 للمؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان، منددين بها ومستنكرين لها.

وتجمع المتظاهرون أمام قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود رافعين صور القائد ويافطات كتب عليها "نستنكر مؤامرة 15 شباط يوم إبادة الشعوب"، "بالإرادة والمقاومة سنفشل المؤامرة على القائد آبو"، "عهدنا.. أن نحطم نظام إمرالي وأن نعيش مع القائد آبو"، "المؤامرة الدولية هي هجوم على الإنسانية"، "حان وقت حرية القائد آبو".

انطلقت المظاهرة وسط تعالي الصيحات التي تدين المؤامرة وتطالب بإنهاء المؤامرة وإطلاق عن القائد، لتجوب شوارع الحي الرئيسة، وصولاً إلى ساحة الجبانات الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

وهناك وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تالياً ألقى الرئيس المشترك للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، محمد شيخو، كلمة استذكر في مستهلها شهداء حركة حرية كردستان، وقال: "ننحني إجلالاً وإكراماً لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل حريتنا".

ثورة القائد انتصرت وستنتصر

تطرق شيخو إلى المؤامرة ضد القائد منذ 23 عام، وقال: "تتبع الدولة التركية الفاشية أساليب لا تمت للإنسانية بصلة وتتعمد تشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان".

وأشار إلى مقاومة القائد، وقال: "يقاوم القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي منذ 23عام من أجلنا ومن أجل حرية الشعوب، ورغم الأساليب القذرة التي تتبعها الدولة التركية لم يتخلى ويتراجع يوماً عن تحقيق هدف قضيته".

مؤكداً أن تركيا لن تنال من ثورة القائد مهما فعلت، وقال: "تحاول تركيا بكافة السبل إفشال ثورة القائد وكسر إرادة الشعب، لكنها تنهزم أمام مقاومته رغم استخدامها كافة الأساليب والأسلحة المتطورة".

تجمعنا دليل على نجاح فكر القائد

أما الناطقة باسم المبادرة السورية لحرية القائد، آمنة خضرو، حيّت مقاومة القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "إن علاقة القائد بالشعب وثيقة ولن يكفوا عن المطالبة بالإفراج عنه إلى حين تحقيق حريته الجسدية".

ونوهت آمنة إلى أن الهدف من المؤامرة ضد القائد هو كسر إرادة الشعب التواق للحرية والمنادي بالعدالة والديمقراطية والمساواة، وقالت: "كل محاولات الدولة التركية تبوء بالفشل رغم محاولاتها في تشديد العزلة بحق القائد".

مؤكدة على إلى أن الشعب الذي يتبع نهج القائد ويسير على وصاياه قادر على تحدي الأنظمة الاستبدادية وأفادت: "إن القائد لم يعوّل يوماً على الدول الاستبدادية بل اعتمد على شعبه والذي ينادي الآن بحريته".

بدورها أكدت المواطنة والمشارِكة في المظاهرة، ضحى أحمد، أنهم خرجوا اليوم للتنديد بالمؤامرة التي ُحيكت ضد القائد عبد الله أوجلان ولاستنكار الأساليب التعسفية التي تتبعها الدولة التركية بحقه.

فيما طالبت المواطنة والمشارِكة نائلة ناصر منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لتضع حداً لممارسات الدولة التركية التعسفية ولتجبرها على إطلاق سراح القائد، منوهة إلى أنهم لن يكفوا عن المطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان مهما جار عليهم الزمن.

خلال البيان: القائد أوجلان منارة للشعب الكردي وشعوب الشرق الأوسط

في السياق نفسه أدلى مجلس المرأة لعوائل الشهداء في حلب ببيان إلى الرأي العام، تنديداً بالمؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان المُصادف اليوم 15 شباط.

وقرئ البيان أمام مجلس عوائل الشهداء من قبل العضوة والدة الشهيدة آلان، رمزية إبراهيم صالح.

جاء في نصه: "ندين ونستنكر المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان، إن قضية اختطاف وتسليم قائد الكونفدرالية الديمقراطية عبد الله أوجلان إلى تركيا في 15شباط عام 1999، تقدم مثالاً مباشراً وواضحاً لفيض المؤامرات والفتن التي تُحيكها قوى الهيمنة الرأسمالية ضد إرادة الشعوب".

البيان أشار إلى أن الفاشية التركية اعتقدت أنها بمجرد اعتقال قادات الثورات الكردية أو إعدامهم ستتمكن من إنهاء هذه الثورات والقضاء عليها ودفن القضية الكردية، ولكن بعد 23 عاماً من أسر القائد عبد الله أوجلان اكتشفوا أن الأمر مختلف تماماً.

وأضاف: "بات فكر القائد عبد الله أوجلان الذي ألّف من داخل سجن إمرالي عشرات المجلدات، وتمحورت حول القضية الكردية وقضية المرأة وأزمات وقضايا الشرق الأوسط وسُبل تجاوزها والعلاقات بين شعوب المنطقة هي الخلاص لكافة شعوب المنطقة وللشعب الكردي".

منوهاً إلى أن القائد منذ بداية حياته كان منارة للشعب الكردي وجميع شعوب الشرق الأوسط واستطاع من خلال أفكاره جعل الشعب الكردي وشعوب المنطقة يحققون مرحلة الذات والانطلاق نحو حرية الأرض والوطن وكان هذا سبب اعتقاله.

وجاء في ختام البيان: "نحن في مجلس المرأة لعوائل الشهداء نناشد جميع القوى الديمقراطية وبالأخص منظمات ومؤسسات المرأة الحقوقية أن تلعب دورها والقيام بالضغط على الدولة التركية للإفراج عن قائد الشعوب عبد الله أوجلان".

(كروب/ س ر)