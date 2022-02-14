حلب... مسيرة بالمشاعل تنديداً بالمؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان

بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الـ 23 للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية مسيرة بالمشاعل، شارك فيها المئات من الشبان والشابات، بالإضافة إلى أهالي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية.

وانطلقت المسيرة من أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود رافعين صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حركة الشبيبة الثورية السورية، وحركة المرأة الشابة، بالإضافة لرفع عشرات المشاعل.

بالإضافة إلى يافطات كتب عليها "تسقط مؤامرة 15 شباط حان وقت حرية القائد آبو".

وتجولت المسيرة في شوارع حي الشيخ مقصود وسط ترديد شعارات لا حياة بدون القائد، تحيا مقاومة إيمرالي، بعدها توجهت نحو الشارع الرئيس المؤدي إلى حي الأشرفية، بعدها وقف المشاركون أمام حديقة عفرين في حي الأشرفية.

وعند وصولهم، وقفوا دقيقة صمت، من ثم تحدث الإداري لحركة الشبيبة الثورية السورية جودي حلب عن المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان في 15 شباط عام 1999، وقال "المؤامرة على شعوب المنطقة وعلى الشعب الكردي خاصةً مستمرة حتى يومنا هذا، ويقول القائد آبو هذا اليوم يوم إبادة الشعب الكردي".

وأشار جودي إلى أن "قائد الإنسانية القائد عبد الله أوجلان منذ 23 عاماً يعيش في عزلة ويعيش لوحده في سجن إيمرالي، يجب أن نكسر هذه العزلة ونحرر قائدنا".

وأضاف جودي "إن الدول المهيمنة قامت بالتخطيط لهذه المؤامرة لاعتقال القائد آبو بهدف القضاء على حركة التحرر الكردستاني وإضعاف إرادة الشعب الكردي".

ونوه جودي أنه عندما اعتقل القائد أوجلان انتفض الشعب وخرج إلى الساحات وأضرم العشرات من الشبان والشابات النار في جسدهم من أجل القائد أوجلان، وقال "نحن على عهدنا باقون بأن نرفع وتيرة النضال لمواجهة الاحتلال التركي ورفع العزلة عن القائد والمطالبة بالحرية الجسدية للقائد آبو".

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تنادي بحرية القائد أوجلان.

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ANHA