حلب.. محاضرة بعنوان المرأة في حزب سوريا المستقبل واقع وتحديات

أقام مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل محاضرة بعنوان "المرأة في حزب سوريا المستقبل واقع وتحديات" وذلك في قبو 18 آذار الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في حلب، حيث تمت فيها مناقشة أهمية مجلس المرأة والصعوبات والتحديات التي طالتها في العمل السياسي.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها إلقاء محاضرة من قبل الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل هناء كردوش والتي بينت أهمية ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا.

وقالت هناء: "انبعثت ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا، لتعيد مكانتها الحقيقية في ريادة المجتمع، فكانت بذلك ثورة ضمن ثورة فالمرأة انطلقت بثورتها وأخذت على عاتقها لعب الدور الريادي في تحقيق أهداف وتطلعات هذه الثورة، فنظمت ذاتها وشاركت بإرادتها الحرة في كافة نواحي الحياة".

و أكّدت أنّ المرأة مثال يحتذى به في الثورات "حيث أثبتت المرأة أن مكانتها ليست منحصرة داخل المنزل وتربية الأطفال إنما بمقدورها ريادة الثورات، وخير دليل على ذلك ما قامت به المرأة في شمال وشرق سوريا بثورتها التي قلبت المفاهيم المجتمعية".

وبيّنت هناء العديد من العوائق والتحديات التي تعيق عمل المرأة وتواجدها في مواقع صنع القرار وأهمها:

المجتمع لا يتقبل بسهولة انخراط النساء في العمل السياسي لعدة أسباب وخصوصاً ما يتصل منها بالعوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية. ضعف الآليات الديمقراطية وضعف الثقافة السياسية والثقافة المدنية وعدم تكريس مبادئ ديمقراطية تعددية يؤدي إلى صورة مجتمعة لعدم اهتمام النساء بالشأن المدني والسياسي. إن التمسك بالمعتقدات الدينية والتقاليد التي طبعت القوانين التمييزية والممارسات اليومية، أعطت نوعاً من القدسية للتمييز ضد النساء.

وانتهت المحاضرة بعرض سينفزيون عن أهمية عمل مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل.

(ك)