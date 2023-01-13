حلب.. حفل فني في ذكرى تأسيس مؤتمر ستار

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها افتتاح الحفل من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار روشين موسى التي استهلت الحفل بمباركةً جميع المشاركين بذكرى تأسيس مؤتمر ستار.

ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار فالنتينا عبدو كلمةً قالت فيها "تأسس مؤتمر ستار في 15-1-2005 باسم اتحاد ستار من أجل تعريف دور المرأة وتاريخها لكل النساء، حيث نظّم اتحاد ستار المرأة ودربها على معرفة إرادتها الحرة وتاريخها المخبأ منذ آلاف السنين ولكي يزيدوا من معرفتهم بذاتهم أكثر".

واضافت "المرأة استطاعت أن تنظم نفسها بشعار "المرأة، الحياة، الحرية" واستطاعت أن تقف في وجه الأنظمة الحاكمة والمستبدة التي وقفت عائقاً في طريق وصول المرأة إلى حريتها" وأخيراً استذكرت كل شهيدات الحرية وباركت عليهم هذا اليوم المبارك.

كما ألقت الإدارية في مؤتمر ستار آمنة خضرو كلمة قالت فيها "منذ بداية الأزمة السورية والثورة العارمة في كل أنحاء سوريا عامةً، ومناطق شمال وشرق سوريا خاصةً، حيث تم استهداف الحجر والبشر، ارتأت حركة المرأة أن يكون هناك تيار منظّم يحمي المجتمع والمرأة والطفل، فلذلك تم تشكيل مؤتمر ستار".

وأكّدت آمنة على أنّ وجود المرأة في الثورات تعطي رونقاً حضارياً "ناضلت المرأة في كافة المجالات وفي كافة الساحات السورية وخاصةً في شمال وشرق سوريا والتي أعطت رونقاً حضارياً واستطاعت أن تدخل في كافة المجالات الثقافية والسياسية والعسكرية منها".

وقالت أيضاً "تمّ تنظيم هذا التيار لكي يصبح مؤتمراً، بفضل النظام والمقاومة التي أبدتها المناضلات في الساحات، والآن مؤتمر ستار له رفيقات تناضلن في كافة الساحات، من مناطق شمال وشرق سوريا، إلى الشام، إلى حلب وإلى أوروبا، حيث استطاعت المرأة أن ترفع سقف النضال، لذلك أصبحت خطراً على العدو وتم استهدافها من كافة المناطق".

واختتمت آمنة بشعار "المرأة، الحياة، الحرية".

وتخللت الاحتفالية تقديم فقرات من الرقص الفلكلوري وفقرات غنائية قدمتها الفرق التابعة لمركز جميل هورو للثقافة والفن.

(ك)

ANHA