حلب.. اتحاد المرأة الشابة يفتتح معرض صور بمناسبة ذكرى 19 تموز

افتتح اتحاد المرأة الشابة معرضاً للوحات والصور في حديقة الاستقامة الواقعة بحي الأشرفية في مدينة حلب بمناسبة حلول الذكرى السنوية لثورة 19 تموز، والذي حضره العشرات من أهالي الحي.

ويضم المعرض 40 من اللوحات والصور لمقاتلات وحدات حماية المرأة، قوات الأسايش أثناء تواجدهم في جبهات القتال وحماية الأهالي في الشوارع ولقوات الترافيك، وصور الشهداء الذين استشهدوا خلال ثورة روج آفا وبعض صور النساء أثناء مشاركتهن في الفعاليات خلال أعوام الثورة.

وبدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة فيدان حمو، التي هنات حلول يوم 19 تموز، على شعوب روج آفا وجميع الشهداء الذين ضحوا بحياتهم خلال هذه الثورة، وعلى ذوي الشهداء والقائد عبد الله أوجلان ومقاتلي وحدات حماية المرأة.

وقالت فيدان :"إن ثورة روج آفا كانت ثورة حرية المرأة، وشاركت المرأة خلال هذه الثورة في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاجتماعية وغيرها".

تلاها تجول الأهالي في المعرض ومشاهدة تلك اللوحات والصور التي تعبر عن مراحل الثورة ومشاركة المرأة فيها.

وانتهى المعرض بعقد حلقات الدبكة من قبل الأهالي على وقع الأغاني الثورية.

(ع س/ل)

ANHA