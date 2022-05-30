حلب ...الشبيبة الثورية تنتفض دعماً لمقاومة الكريلا

ضمن سلسلة الفعاليات التي تقام دعماً لمقاومة الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي لاحتلال مناطق الدفاع المشروع بتواطئ الحزب الديمقراطي الكردستاني، خرج اليوم مئات الشبان والشابات في تظاهرة نظمت من قبل حركة الشبيبة الثورية السورية بحلب.

وتجمع المتظاهرون أمام مركز الحركة الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، حاملين أعلام قوات الدفاع الشعبي وحزب العمال الكردستاني إلى جانب أعلام حركة الشبيبة الثورية وصور القائد عبد الله أوجلان.

كما ورفع المشاركون مشاعل النار ولافتات كتب عليها( هلموا إلى معركة الحرية ضد الخيانة والاحتلال"، "حان وقت الحرية، الموت للمحتلين".

وبعد أن جابت التظاهرة عدد من شوارع حيي الشيخ مقصود والأشرفية وسط ترديد المتظاهرون الشعارات التي تحي مقاومة الكريلا وتدعو إلى تصعيد النضال لمواجهة الخونة والمحتلين، تجمع المتظاهرون أمام حديقة الاستقامة الواقعة بحي الأشرفية.

بعدها وقف المشاركون دقيقة صمت ثم ألقت عضوة حركة الشبيبة الثورية السورية شريفان محمد كلمة أشارت من خلالها إلى خطورة المرحلة الراهنة التي تمر على الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة نتيجة تصعيد هجمات جيش الاحتلال التركي واتباعه سياسة الإبادة بحق الشعوب.

وأكدت شريفان أن تصعيد النضال هو الخيار الأمثل لمواجهة الجرائم التركية التي تتم على مرأى ومسمع العالم أجمع والذي يتخذ موقف الصمت أمام تلك الجرائم الشبه يومية.

وأكدت شريفان أن أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية على أتم الاستعداد للالتحاق بالمقاومة التاريخية لقوات الكريلا أمام المحتلين في حال طلب منهم ذلك.

في نهاية حديثها قالت شريفان بأن الطريق الذي رسمه شهداء الحرية سيتم المضي فيه لحين تحقيق آمالهم في الحرية.

واختتمت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحي مقاومة الكريلا وتدعو إلى تصعيد النضال ضد القوى الفاشية.

(م ع/ك)

ANHA