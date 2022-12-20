حلب.. المئات يتظاهرون تنديداً بالعزلة على القائد عبد الله أوجلان

وشارك في التظاهرة كل من حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة والمؤسسات المدنية والحركات والأحزاب السياسية والكومينات والمجالس رافعين أعلام الشبيبة وصور القائد عبد الله أوجلان ويافطات كتبت عليها "بريادة شبيبة القائد سنحقق حرية القائد APO"، "الشبيبة فدائيون للقائد APO".

وتجمع المتظاهرون أمام كراج عفرين القديم الواقع في القسم الشرقي في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب ليجوبوا شوارع الحي الرئيسية وسط ترديد الشعارات "لا حياة بدون القائد"، "يحيا القائد APO"، "الموت للفاشية التركية والخونة"، وصولاً إلى دوار الزيتون الواقع في حي الأشرفية في حلب.

بدأت التظاهرة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة روناهي جودي كلمة حيّت فيها مقاومة القائد أوجلان، وقالت: "من حي الشيخ مقصود حي المقاومة الذي هيأ فيه القائد عبد الله أوجلان الشبيبة، نُحيي مقاومته ونرسل له التحيات".

وأكملت: "العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان مفروضة علينا أيضاً كل ما يمس قائدنا يمسنا أيضاً، تريد الاحتلال التركي بذلك كسر إرادة الشعب التواق للحرية".

أكدت روناهي على أن طموحات الاحتلال التركي بكسر إرادة الشعب من خلال فرض عزلة مشددة على القائد لن تُفيده وغير ناجحة، بقولها: "تدربنا على فكر وفلسفة القائد ولن نستسلم مطلقاً ونحن على دربه سائرون".

وتابعت: "القائد هو من دعمنا وأمدنا بالقوة والثقة ونحن تحت شعار "نحن الشبيبة فدائيون للقائد"، سنحقق حريته الجسدية والنصر سيكون لنا".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات "لا حياة بدون القائد"، "يحيى القائد APO".

(ن ش/م)

ANHA