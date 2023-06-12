حلب.. الأهالي ينددون بهجمات الاحتلال التركي على الشهباء

استهدفت طائرة مسيّرة لدولة الاحتلال التركي أول أمس السبت سيارة في ناحية الأحداث في ريف حلب الشمالي، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مقاتلين من وحدات حماية الشعب (YPG) وإصابة اثنين آخرين، الأمر الذي أثار ردود فعل منددة، حيث شجب أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية هجمات الاحتلال التركي على مقاطعة الشهباء.

شعب ذو تاريخ عريق وإرادة قوية

المواطن عمر فوزي من حي الشيخ مقصود شرقي استنكر هجمات الاحتلال التركي على مناطق الشهباء في الريف الشمالي لحلب وأضاف: "إننا نسأل كل الحقوقيين وكل الدول الكبرى، ما هي حقوق دولة الاحتلال التركي علينا ككرد وعلى مناطقنا حتى تستمر في قتل شعبنا واغتصاب مناطقنا".

وأكّد عمر في نهاية حديثه أنّه مهما حاول الديكتاتور أردوغان أن يفعل، فإنّ الشعب الكردي شعب باقٍ ولن يرضخ. وأكد على السير على خطا الشهداء حتى الرمق الأخير.

مطالبات باسترداد وحماية الأراضي السورية

من جهتها، نددت المواطنة ألماسة قره حسن وهي من سكان منطقة المعروف في حي الشيخ مقصود "بالهجمات التي استهدفت مقاطعة الشهباء".

وأشارت إلى أنّ الشعب الكردي هو شعب بريء "لقد نزحنا من عفرين إلى مناطق الشهباء ورغم هذا فهم يهاجموننا ويقتلوننا، إننا نطالب بأبسط حقوقنا، إننا نطالب باسترداد أرضنا المحتلة ولغتنا وثقافتنا اللتين يحاول الاحتلال التركي إمحاءهما".

وطالبت ألماسة منظمات حقوق الإنسان أن تستيقظ من سباتها العميق وتنظر إلى حال الأطفال والشيوخ الذين يعانون تحت هجمات الاحتلال التركي كل فترة في مقاطعة الشهباء.

وأضافت: "نحن كأهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية سنقف إلى جانب أهالينا في الشهباء، ونقول لهم لا تضعفوا أمام هذه الهجمات فكلنا معكم، إنّ المقاومة حياة".

مساندة معنوية وجسدية

وبدوره قال مصطفى حمو من سكان حي الأشرفية بحلب: "إنّنا نستنكر هذه الهجمات الوحشية من قبل دولة الاحتلال التركي على شعب عفرين المهجر في الشهباء، ونرسل رسالة إلى عدونا المتوحش بأننا كشعب الشيخ مقصود والأشرفية بحلب وشعب روج آفا، سنقف إلى جانب أهالينا وأبنائنا في مقاطعة الشهباء".

وتوعّد مصطفى المحتل وقال: "الشعب الكردي سيبقى في وجه العدو مهما صعد الحرب والقتل في المناطق الكردية وعلى الشعب الكردي".

وأردف: "العدو لن يتقدم علينا، إننا جميعاً نساند مقاتلينا، ونعدهم بأننا معهم دائماً وسنقف معهم في وجه المجتمع الدولي الصامت أمام هجمات المحتل هذه".

وأكّد أنّ "أهالي حيي الشيخ مقصود والأِشرفية سيقفون مع أهلهم في الشهباء معنوياً ومادياً".

(ك)

ANHA