حلب... احتفالية بمناسبة مرور 16عاماً على تأسيس مؤتمر ستار

وبهذه المناسبة نظم مؤتمر ستار، احتفالية في مدينة حلب شارك فيها المئات من الأهالي والنساء من حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

وأقيمت الاحتفالية في صالة ألوان بمنطقة شقيف بحلب تحت شعار" لا للإبادة ولا للاحتلال سنحمي المرأة والحياة" وزينت الصالة بصور شهداء الحرية وأعلام مؤتمر ستار.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمتين من قبل كل من الإدارية في حركة المرأة الشابة جيندا دلسوز، والإدارية في مؤتمر ستار بحلب نهلة مصطفى.

جيندا نوهت في بداية حديثها إلى أن الانتصارات والتضحيات المقدمة من قبل المرأة جعلت من يوم تأسيس مؤتمر ستار احتفالاً يضفي طابع التحرر النسوي على نضال المرأة.

واعتبرت جيندا الشهيدة ساكينة جانسز (سارة) من الطليعيات التي نادت بوجوب حماية حقوق المرأة وأخذها الدور الريادي في كافة نواحي الحياة التي كانت تعتبر حكراً للرجال.

وأنهت جيندا حديثها بالتعهد بمتابعة طريق شهداء حركة حرية المرأة والحفاظ على هوية المرأة الكردية المناضلة المكافحة التي تطالب بحقوقها.

أما نهلة مصطفى فبدأت حديثها بالتطرق إلى إنجازات المؤتمر خلال عام كامل من افتاح دورات توعية للنساء والعمل على إشراكها في كافة نواحي الحياة من اقتصاد وسياسة واجتماعية وغيرها.

وأكدت نهلة بأن مؤتمر ستار يعتبر مظلة أساسية للنساء تضم كل نساء سوريا وتحميهم وتعيد لها مكانتها الطبيعية إلى سابق عهدها قبل الانكسارات التي تعرضت لها المرأة.

تلا ذلك تقديم كل من فرقة أزهار المستقبل وفرقة الشهيدة فاجين عدد من المقطوعات الغنائية الفلكورية، وسط أجواء يعمها الفرح بين المشاركين الذين شكلوا حلقات الدبكة على وقع هذه الأغاني.

ومن ثم قدمت فرقة الشهيدة روناهي للرقص الفلكلوري عرضاً للرقص، وانتهت الاحتفالية بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي نضال المرأة.

(م ع/ل)

ANHA