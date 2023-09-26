حلب.... احتفالية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

نظمت المؤسسة الدينية بحلب اليوم احتفالية بمناسبة عيد المولد النبوي في جامع الشيخ مقصود الكبير والواقع بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بمشاركة المئات من الأهالي.

بدأت الاحتفالية بعد أداء المصلين لصلاة العشاء، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها إلقاء كلمة من قبل رئيس المؤسسة الدينية بحلب الشيخ علي الحسن.

أشار الحسن في بداية حديثه إلى أن المسلمين في العالم يعتبرون أن ذكرى ميلاد النبي محمد ذكرى مقدسة، وقال بأن اتباع سنة النبي محمد بكل جوانبها وعلى رأسها مكارم الأخلاق هي ما تفرق المؤمن الصالح من المنافق.

وانهى الحسن حديثه بتهنئة جميع شعوب العالم وخاصة المسلمين بحلول العيد الديني، متمنياً حلول السلام بكل أرجاء العالم في العام القادم.

بعدها قدمت فرقة عباد الرحمان التابعة للمؤسسة الدينية عدة أناشيد دينية، لتختتم الاحتفالية بتلاوة الأدعية الدينية.

(كروب/ك)