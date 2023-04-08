هل يسعى بوتين لإنقاذ أردوغان من السقوط في الانتخابات؟

هل تريد موسكو الاستفادة من أردوغان في أيامه الأخيرة؟ أم انقاذه من السقوط في أيار/مايو المقبل؟ أسئلة تطرح في ضوء المستجدات الأخيرة فيما يتعلق بالوضع في تركيا التي يبدو أنها تتجه نحو فترة زمنية مفصلية في تاريخها الحديث.

رئيس دولة الاحتلال لا يبدو في أفضل أحواله مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي في 14 أيار/مايو المقبل، ذلك أن جملة من القضايا التي تسبب هو بنفسه بها، تؤثر على حظوظه في الفوز، من أبرزها السياسة الخارجية التي ألّبت دول الجوار على تركيا، والوضع الداخلي السيء فيما يتعلق بالاقتصاد والحريات وارتفاع نسب الاستبداد الحكومي.

على الرغم من أنه لا يمكن لأحد الجزم بالنتيجة التي ستأتي بها الانتخابات، فكل الخيارات مطروحة بقوة، إلا أن أردوغان يواجه اليوم تحدياً كبيراً مع تحالف 6 أحزاب معارضة ستخوض الانتخابات بمرشح واحد، وهو أمر لم تشهده تركيا سابقاً.

طوق النجاة الروسي!

يمكن توقع كل شيء من أردوغان المناور والذي لا يبدو أنه سيستسلم حتى الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات، بل على العكس، بدأ رئيس دولة الاحتلال يشعر باهتزاز عرشه مبكراً، ليسارع إلى الاستدارة ومحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه من أضرار تسبب بها هو نفسه.

وفي ضوء السعي التركي إلى ترتيب وإصلاح المكانة التركية الإقليمية وإعادة العلاقات مع الجوار، شهدت السياسة التركية في سوريا تغييراً مع إقبال أردوغان على المصالحة مع بشار الأسد، بعد سنوات من حرب الوكالة والتدخل التركي المباشر للإطاحة به.

أخذت روسيا على عاتقها مهام تحريك عجلة المصالحة. فبدأت اللقاءات الأمنية والاستخباراتية ثم تبعتها لقاءات على مستوى الوزراء ونوابهم.

في منتصف آذار/مارس المنصرم، تنصلت حكومة دمشق من لقاء رباعي على مستوى نواب وزارة الخارجية (الروسية والتركية والايرانية والسورية)، وكثيراً ما رددت الأوساط السورية بأن على تركيا تقديم ضمانات للانسحاب الفعلي والسريع من سوريا والتعاون في محاربة المرتزقة التي تدعمها تركيا، وذلك قبل عقد أي اجتماع أو اتفاق، ذلك أن اتفاقاً سيمنح أردوغان ورقة انتخابية، فيما قيل بأن بشار الأسد لا يرغب في منح الرئيس التركي فوزاً مجانياً.

لكن وفيما يبدو أنه كان نتيجة ضغط روسي، عاد ممثلو حكومة دمشق للاجتماع مع الأطراف الثلاثة الأخرى في موسكو يوم الثالث والرابع من نيسان/أبريل الجاري. وقيل في البيان الختامي للاجتماع أنه جرى الاتفاق على استمرار المشاورات.

إلى ماذا تسعى روسيا؟

يجري الحديث الآن عن اجتماع مرتقب بين وزراء خارجية الدول الأربعة، والذي من المقرر عقده في موسكو أيضا. بعض التقارير الاعلامية تتحدث عن إمكانية عقده في الأيام القليلة المقبلة، إذ قالت صحيفة الوطن المقربة من حكومة حكومة دشمق نقلاً عن مصادر بأن "موسكو طالبت برفع الحوار بين الأطراف إلى مستوى وزراء خارجية الدول الأربع، واقترحت موعداً لهذا الاجتماع يومي الاثنين والثلاثاء القادمين".

ويبدو واضحاً أن موسكو تضغط باتجاه تحريك المياه الراكدة فيما بين البلدين، وتصر على استمرار التواصل وعقد اللقاءات وحصد الثمار فيما بعد خلال فترة زمنية قصيرة.

فاللافت أن الجدول المزدحم للمصالحة التركية مع حكومة دمشق يتم فقط قبل نحو شهر من موعد الانتخابات التركية التي لا يستطيع أحدٌ الجزم بنتائجها، وهذا بالتأكيد ليس من قبيل المصادفة أو انعدام الحساب والتخطيط؛ فهل تريد موسكو إنقاذ أردوغان من السقوط أم استثمار ضعفه؟

أردوغان المفيد!

بالنسبة لروسيا، بات أردوغان في الأعوام القليلة الماضية مفيدا إلى درجة كبيرة، فنسبة التبادل التجاري ازدادت، ومعها ازداد تأثير السياسة الروسية على تركيا، وباتت الأولى تستفيد من التعاون مع الثانية لتحقيق المكاسب على الجغرافية السورية وحصد ثمار أعوام طويلة من الحرب.

فما أحرزته روسيا في سوريا لم يكن ممكناً بالشكل الحالي لولا التعاون التركي، لكن ولأن المعضلة السورية لم تنته، لا تزال موسكو بحاجة أردوغان لحصد المزيد.

كما أن أردوغان يفيد بوتين في إحداث استعصاء وربما شرح حقيقي داخل الناتو، وقد بدأ الغرب يتذمر من هذه الحقيقة مؤخراً، هذا الأمر يفيد السياسة الروسية، ويؤثر- ولو بشكل بسيط- على قدرات الناتو في التحرك السريع ضد روسيا، وربما يعتبر تأخير انضمام السويد إلى الناتو مثالا على ذلك.

هذا إلى جانب السخط المتزايد من سلوك أردوغان في الأوساط الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية حيال التزامه بمبادئ حلف الشمال الأطلسي ومصالح الغرب في مواجهة المتحالفين الشرقيين. ويعتقد كثيرون أن رئيس دولة الاحتلال يمثل صداعا في الغرب ترغب روسيا في استمراره.

وبما أن معالم السياسة التي ستتبعها أحزاب المعارضة في حال الفوز بالانتخابات لا تزال مجهولة، خاصة مع التشابكات المعقدة للملفات على الساحة الاقليمية والعالمية، يفضل الروس بقاء أردوغان الذي كان ولا يزال مفيداً إلى درجة كبيرة.

فمن مصلحة بوتين الإبقاء على علاقته الطيبة مع أردوغان بعد عزلة دولية واسعة النطاق دخلتها روسيا عقب الحرب مع أوكرانيا، لكن ذلك يبقى محفوفاً بالمخاطر، لأن رئيس دولة الاحتلال شخص ينوي الكثير، وهو لا يزال منافسا للنفوذ الروسي في سوريا ودول أخرى كانت ذات يوم تحت مظلة الاتحاد السوفياتي.

(د)

ANHA