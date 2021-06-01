هل يعتذر الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية؟

قالت مصادر مقرّبة من بيت الوسط إنّ اجتماع كتلة المستقبل الذي عُقد اليوم الثلاثاء خلص إلى أنّ رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لن يتراجع عن تشكيل الحكومة اللبنانية، وهو متمسك بصلاحياته الدستورية؛ "تسمية الوزراء، لا ثلث معطل لأي طرف، وعدم وجود حزبيين في التشكيلة الحكومية".

وفيما يخصّ الاعتذار، شدّدت المصادر على أنّ "الاعتذار لم يأتِ وقته حتى الساعة، إلّا أنّه ما زال مطروحًا بناءً على المستجدّات في الساعات المقبلة".

وكان الحريري ترأس ظهر اليوم في "بيت الوسط" اجتماعاً لكتلة "المستقبل" النيابية جرى خلاله البحث في آخر المستجدات السياسية والتطورات.

وقد وضع الحريري الكتلة في أجواء الاتصالات الجارية بشأن تشكيل الحكومة، كما عرض أمامهم بالتفاصيل كافة التسهيلات التي قدمها طوال هذه الفترة من أجل تشكيل حكومة إنقاذ، ضمن إطار الدستور وشروط المبادرة الفرنسية.

وفي السياق، أكّد نائب رئيس كتلة المستقبل مصطفى علوش أن "الرئيس الحريري لم يقدّم تشكيلةً إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي والعدد ليس عائقاً ولا يمكن تحديد إن كان اجتماع أمس سلبياً أو إيجابياً بانتظار الرد من أوساط بعبدا".

وفي حديثٍ تلفزيوني، قال علوش: "المؤكد أن مسألة الاعتذار أصبحت مطروحة من جديد لكنها تحتاج للمزيد من الاستشارات، فهي يجب أن تكون خطوة مدروسة ولن تكون خطوة في الفراغ، وإن رأينا أن هناك اتجاهًا للتمديد لمجلس النواب سنتوجه للاستقالة منه".

(ز غ)