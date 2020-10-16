هل تسلك العراق الطريق نحو التطبيع مع اسرائيل

وأدلى نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بهاء الأعرجي بتصريحات حول إمكانية التطبيع مع اسرائيل لقناة محلية، وقال فيها: "الأمور مهيأة جداً، كل الظروف مهيأة وتنتظر القرار، أزيدك علمًا، لكن لا تسألني بعد ذلك، قرار التطبيع وأولوياته ممكن أن يصدر من النجف وليس من بغداد".

وأثارت تصريحات الأعرجي هذه جدلًا واسعًا في الأوساط العراقية، لا سيما وأنه تطرق لدور النجف فيها.

وينقسم العراقيون بشأن التطبيع مع إسرائيل، بين مؤيدين ومعارضين، ورأي ثالث يرى بأن التطبيع لا يشكل أولوية قصوى بالنسبة لبلاد تعاني من الانقسام والفساد والعنف وسوء الإدارة.

يشار إلى أن كلًّا من إسرائيل والإمارات إلى جانب البحرين قد وقعت اتفاق السلام بشكلٍ رسمي في 15 أيلول/سبتمبر الماضي، في العاصمة الأمريكية واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

(س ر)