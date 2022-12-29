هل ستصاب حكومة دمشق بمتلازمة ستوكهولم؟

يوم أمس الأربعاء، عقد اجتماع ثلاثي بين وزير الدفاع في دولة الاحتلال التركي ونظيريه الروسي والسوري في العاصمة الروسية موسكو.

وجاء هذا اللقاء عقب لقاءات مكوكية جمع بين أجهزة الاستخبارات في دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق طيلة عمر الأزمة السورية منذ 2011.

وبالرغم من أن الرئيس الفاشي لدولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان قد هدد علانية باحتلال سوريا، وتوعد بتأدية الصلاة في المسجد الأموي في العاصمة السورية دمشق، ووصف بشار الأسد بالديكتاتور، وادعى أنه لن يجلس أبداً مع الأسد إلى جانب تدريب وتمويل آلاف المرتزقة من حول العالم وإرسالهم إلى سوريا وعمليات النهب التي طالت معامل مدينة حلب، إلا ان حكومة دمشق لا تزال تجري اللقاءات مع دولة الاحتلال التركي وهو ما قد يؤدي إلى نهايتها في آخر المطاف في وضع يذكّر بمتلازمة ستوكهولم.

متلازمة ستوكهولم (Stockholm syndrome)‏ هي ظاهرة نفسية تصيب الفرد عندما يتعاطف أو يتعاون مع عدوه أو مَن أساء إليه بشكل من الأشكال، أو يُظهر بعض علامات الولاء له مثل أن يتعاطف المُختَطَف مع المُختَطِف. وتسمى أيضاً برابطة الأَسْر أو الخطف وقد اشتهرت في العام 1973 حيث تُظهر فيها الرهينة أو الأسيرة التعاطف والانسجام والمشاعر الإيجابية تجاه الخاطف أو الآسر، تصل لدرجة الدفاع عنه والتضامن معه. هذه المشاعر تعتبر بشكل عام غَيْرَ منطقية ولا عقلانية في ضوء الخطر والمجازفة اللتين تتحملهما الضحية، إذ أن الضحية تفهم بشكل خاطئ عدم الإساءة من قبل المعتدي إحساناً ورحمة.

(م)

ANHA