هل ساهم الحظر الكلي في انخفاض نسبة الإصابات بفيروس كورونا؟

بعد تزايد أعداد حالات الإصابة بالموجة الثالثة لفيروس كورونا، وبعد انتشاره بشكل أسرع، اتخذت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جملة من القرارات التي من شأنها الحد من تفشي هذا الفيروس.

وأعلنت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا منذ الـ 6 من نيسان الجاري حظر التجوّل الكلي في بعض مناطقها، "قامشلو والحسكة والرقة" لمدة أسبوع كامل، وأعقبته بحظر تجوّل كلّي في كامل المنطقة لمدة 10 أيام.

ويدخل الاغلاق الكلي في مناطق شمال وشرق سوريا اليوم يومه الأخير ما لم يمدد).

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس المشترك للهلال الأحمر الكردي في شمال وشرق سوريا الدكتور شيروان بري، أن نسبة الإصابات انخفضت بالفعل.

وقال بري "المناطق التي كانت متأثرة بهذا الفيروس كانت مدن "قامشلو والحسكة والرقة"، وقد بدأ هذا الوباء بالانتشار بطفرته الجديدة في المنطقة منذ آذار/ مارس الماضي، وللحظر الكلي والإغلاق العام الذي أُعلن عنه تأثير إيجابي كبير، ويحدّ من انتشار هذا الوباء".

وأضاف: "تتضح كل يوم ملامح تأثير الحظر على ارتفاع أو خفض عدد الإصابات عن اليوم الذي سبقه بشكل أكبر، ونشهد انخفاض عدد الإصابات، نحن لا نعتمد على المسحات اليومية التي تجرى للمصابين، بل نعتمد في تثبيت المؤشرات عن طريق أعداد الإصابات التي ترد إلى المشافي وعدد الوفيات في المنطقة".

وأكمل بري "في ظل الحظر المفروض هناك ثبات في معدلات الإصابات في بعض مناطق في شمال وشرق سوريا"، وتابع " في ديرك وقامشلو، وفي كوباني ومنبج شهدنا انخفاضًا كبيرًا في عدد الإصابات، عكس مدينة الحسكة والرقة التي شهدت عدد إصابات متزايد بشكل يومي، ونسعى حاليًّا إلى زيادة عدد الأسرّة في مشافينا المخصصة لكوفيد-19 في المنطقة".

وأضاف: "لولا الحظر الكلّي والإغلاق العام لانتشر الفيروس بشكل كبير، ولشهدنا أزمة كبيرة نتيجة ذلك، ولشكّل ضغطًا كبيرًا على المراكز الصحية ومشافي كوفيد-19، ولما تمكنت هذه المراكز والمشافي من استقبال كل تلك الأعداد الهائلة للمصابين، ولما تمكنا من استيعاب هذه الأعداد، ولا الاعتناء بشكل جيد بالأعداد الحالية الموجودة في مراكز كوفيد-19 بالرغم من زيادة أعداد كوادرنا الصحية".

ولفت بري إلى أن الحظر الكلي واتباعه بحظر جزئي سيسهم في خفض عدد الإصابات والوفيات بهذا الوباء، وقال: "الحظر الكلي الحالي كان له تأثير إيجابي من حيث خفض عدد الإصابات وعدد الوفيات، واتباعه بحظر كلي آخر، أو حظر جزئي، سيسهم بشكل أكبر في الحد من تفشيه خلال الفترة المقبلة. صحيح أنه لن ينهي الوباء، لكنه سيخفض عدد الإصابات بشكل أكبر بالرغم من الطفرة التي شهدها الفيروس".

ونوّه بري إلى أن عدد الإصابات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية والطبية في المشافي في تزايد في الحسكة وفي دير الزور، وتشكل الأعداد الكبيرة الواردة إلى مشفى كوفيد-19 في الحسكة ضغطًا كبيرًا.

ويذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ ١٤٢٨١ حالة، منها ٤٦٩ حالة وفاة، و١٤٥٦ حالة شفاء، حتى لحظة إعداد التقرير.

(م)

ANHA