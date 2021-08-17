حل مشكلة المياه في ريف قامشلو

وعانى أهالي بلدة التنورية وقرية الدكشورية التابعة لمدينة قامشلو، منذ شهر آذار من العام الجاري، من مشكلة انقطاع مياه الشرب.

وبعد تقديم شكاوى من الأهالي حول مشكلة المياه، أجرت دائرة المياه في مدينة قامشلو كشفاً حول المشكلة، وتبين أن هناك استجرار غير قانوني من قبل بعض الأشخاص للمياه من شبكة مياه بلدة التنورية وقرية الدكشورية.

الرئيس المشترك لمجلس بلدة التنورية، محمد خلي عليكا، قال إن المجلس وبالتنسيق مع دائرة مياه مدينة قامشلو بقطع نحو 4 خطوط استجرار مياه غير قانونية من شبكة مياه قرية الدكشورية و13 خطوط استجرار من شبكة بلدة التنورية.

سيتم قطع خطوط الاستجرار المخالفة

عليكا نوّه إلى أنه بعد قطع خطوط الاستجرار المخالفة وصلت المياه إلى جميع الأهالي، وتابع قائلاً: "سوف نواصل قطع جميع خطوط الاستجرار المخالفة".

من جهته قال عبد الرحمن بحري وهو من أهالي بلدة التنورية إن المياه وصلت إلى منازلهم بعد قطع خطوط الاستجرار المخالفة.

ANHA