هل أعيد فتح ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟

ووصل إلى بيروت ليل أمس الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية السفير جون دو روشيه، ما طرح السؤال عما إذا كان يحمل طروحات جديدة في هذا الملف، أم أن الأمر لا يتعدى إطار الجولة الاستكشافية، علمًا أنه تم تعيينه مؤخرًا سفيرًا لبلاده في قطر، ويستمر في مهمة ترؤس الوفد الأميركي لمفاوضات الترسيم.

ووفق المعلومات الصحفية، فإن "دو روشيه" سيزور رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم، ثم ينتقل إلى وزارة الدفاع حيث سيجتمع مع الوفد العسكري المفاوض.

وتضيف المعلومات "أن لبنان جدد التأكيد للجانب الأميركي، في الاتصالات التمهيدية لعودة دو روشيه، استعداده لإبداء مرونة تفاوضية وفق القانون الدولي ومن دون شروط مسبقة، ما شجع الجانب الأميركي على تحريك هذا الملف من جديد".

(ز غ)

ANHA