حكومة دمشق تسرق المواد الإغاثية وتهين المتضررين في اللاذقية

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق، مواطناً انتقد كيفية إجبار تلك الأجهزة موزعي المساعدات الإغاثية بالحصول على الموافقة الأمنية، وذلك ليتمكنوا من توزيع المساعدات على المتضررين من الزلزال المدمر.

وكان قد فضح المواطن في وقت سابق الأعمال اللا إنسانية لتلك الأجهزة، والتي قال عنها بأنها تقوم بسرقة المواد الإغاثية.

وحسب المرصد السوري، فإن القائمين على توزيع المساعدات الإغاثية، تعاملوا مع المتضررين بطريقة غير لائقة، حيث جرى رمي المساعدات في جبلة بريف اللاذقية بطريقة مهينة.

وقالت بعض المصادر، إن أصنافاً من المواد الإغاثية باتت تباع على البسطات في دمشق واللاذقية ومختلف المدن السورية وفي المقابل، لم تصل المساعدات لعشرات القرى والبلدات المتضررة.

وطالب أبناء القرى القريبة من اللاذقية؛ بتسليم المساعدات لأشخاص أكفاء من أجل توزيعها بشكل عادل لمن يحتاجها؛ نتيجة غياب الثقة بنزاهة مسؤولي حكومة دمشق الذين يعملون على سرقتها في ظل غياب الرقابة.

(م ش)