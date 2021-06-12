حكومة دمشق تسلح موالين لها من أبناء منبج

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان مصادر قالت إنّها موثوقة، أنّ أشخاصاً موالين لحكومة دمشق يوزعون أسلحة حربية على عدد من أهالي مدينة منبج وريفها.

ووفقًا لمصادر المرصد، فإنّ الأسلحة عبارة عن قنابل ورشاشات كلاشنكوف مع ذخيرتها، حيث تمكن الأشخاص الموالون لحكومة دمشق، وهم من عشائر بنيسعدي والبوسلطان والبوبنا، من جمع ما يزيد عن ألف شخص من أبناء المنطقة وتجنيدهم في مجموعات لغرض غير معلن حتى اللحظة.

وكانت مدينة منبج شهدت مساعي خلق الفتنة وأعمال تخريب من قبل جهات موالية لحكومة دمشق وللاحتلال التركي مستغلة احتجاجات شعبية سلمية تتعلق بقانون الدفاع الذاتي.