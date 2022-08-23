حكومة دمشق تشدد الحصار على الشيخ مقصود وانقطاع تام للكهرباء

يعاني أكثر من 216 ألف نسمة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية من تبعات الحصار الجائر على الحيين، والذي بدأ مع احتلال مقاطعة عفرين على يد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته والتهجير القسري الذي استهدف سكان المقاطعة.

وهذا الحصار ليس جديداً، فقد بدأ في 20 آب عام 2020، أي منذ أكثر من عامين.

وبحسب إداريين في المجلس العام الذي يدير الحيين، فإن الكهرباء قطعت عن الحيين منذ 48 ساعة، نتيجة عدم توفر مادة المازوت لتشغيل المولدات التي تزود الحيين بالطاقة، إلى جانب الطحين والأدوية.

الأمر الذي أدى إلى توقف العديد من المنشآت الصناعية والورشات التي تشكل مصدر الرزق الأساسي لأهالي هذين الحيين.

كما نوّه الإداريون أن المخزون الاحتياطي لتأمين استمرار عمل المشفى الوحيد في الحي، والأفران لصناعة الخبز، سينفذ خلال أسبوع إن استمرت حكومة دمشق بإغلاق الطرق، ما قد يؤدي إلى حصول أزمة إنسانية تهدد حياة الأهالي.

وتفرض حكومة دمشق الحصار، عبر عناصر الفرقة الرابعة التابعة لها، والتي تمنع وصول المواد الأساسية لاستمرارية حياة أكثر من 216 ألف شخص بحسب آخر إحصاء رسمي لهذا الحيين.

(غ ش/ل م)

ANHA