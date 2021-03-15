حكومة دمشق ترفع سعر مادتي البنزين والغاز

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة دمشق مساء اليوم القرار رقم 854 والقاضي بتحديد سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 للمستهلك بـ 2000 بألفي ليرة سورية لليتر الواحد.
كما أصدرت الوزارة القرار 855 والمتضمن تحديد سعر ليتر مادة البنزين الممتاز أوكتان 90 للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية مدعوم وغير مدعوم بـ 750 ليرة سورية لليتر الواحد.
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ايضا القرار 856 المتضمن تحديد سعر مبيع أسطوانة غاز البوتان المنزلي وزن 10 كغ للمستهلك ليصبح 3850 ليرة سورية.
وتعيش مناطق حكومة دمشق أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة وسط فشل حكومي واضح بمعالجة هذه الأزمات.
(ي ح)