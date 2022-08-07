حكومة دمشق ترفع سعر البنزين المدعوم بنحو 130 في المائة

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية و"حماية المستهلك" التابعة لحكومة دمشق قراراً يقضي برفع سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية إلى 2500 ليرة سورية، بعد أن كان بـ 1100، وسعر الليتر أوكتان 90 بسعر التكلفة 4000 ليرة، بعد أن كان بـ 3500 ليرة سورية.

كما رفعت سعر ليتر أوكتان 95 إلى 4500 ليرة للتر الواحد، حيث كان 4000 ليرة سورية.

وهذه المرة الثالثة التي ترفع فيها الوزارة أسعار المحروقات منذ بداية العام الحالي، وكان آخرها زيادة سعر ليتر البنزين المدعوم في شهر أيار/ مايو الماضي من 750 ليرة إلى 1100 ليرة.

وقد لامس سعر الصرف في الفترة الأخيرة عتبة 4250 ليرة في مقابل الدولار في السوق السوداء، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 2814 ليرة في مقابل الدولار.

وبيّنت الوزارة أن هذا القرار يأتي "بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة منذ نحو 11 عاماً، إلى جانب ارتفاع كبير في معدلات التضخم والأسعار وندرة في المحروقات وانقطاع طويل في التيار الكهربائي يصل في بعض المناطق إلى نحو عشرين ساعة يومياً دون وجود بدائل حقيقية.

ويرافق ارتفاع أسعار المحروقات ارتفاع في أسعار المنتجات الغذائية والمواد الأولية التي تعتمد على المشتقات النفطية لتشغيل المولدات ونقل البضائع.

وتعيش سورية واقعاً اقتصادياً متأزماً وبشكل خاص ضمن مناطق سيطرة حكومة دمشق، إثر اتخاذ الحكومة قرارات لا تمت للواقع المعيشي لأبناء المنطقة بصلة، والتي شملت رفع أسعار المحروقات لمرات عدة وصولاً إلى الكهرباء والخبز والدواء، بالإضافة إلى قرار رفع الدعم الحكومي عن بعض الشرائح السورية.

(د ع)