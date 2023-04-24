حكومة دمشق ترفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخليوية

وقالت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لحكومة دمشق في منشور لها على معرفاتها الرسمية أنها: "وافقت على تعديل أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية".

وبينت أن ذلك جاء "في ضوء الارتفاع الكبير لكِلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، ولضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها"، على حد تعبيرها.

وبحسب التعديل الذي أجرته الهيئة فأن الأسعار أصبحت كالتالي: "35-30 %على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية

و 35-50 % لخدمات الاتصالات الثابتة، على أن تطبَّق الاسعار الجديدة اعتبارا" من 1 أيار 2023".

وقالت إن "الاسعار التفصيلية سيتم نشرها على المواقع الالكترونية للشركات المرخص لها للعمل في قطاع الاتصالات (الخلوية والثابتة)".

وأثار هذا القرار شجب وسخرية رواد مواقع التواصل الافتراضي، حيث علق أحدهم: "ما بقا عم توفي مع الهيئة الناصبة للاتصالات جمركة لأجهزة".

فيما كتبت أخرى: "فوراً هيك متل القضا المستعجل؟!!، اول مبارح كانوا عم يحكوا بالموضوع، اليوم نزل القرار. طولوا بالكن شوي لنقول انو الموضوع أخد دراسة وتشاور".

وكتب أخر غاضباً: "الله يلعنكم ويلعن اسعاركم وخدمتك الزفت، عشو رفع التسعيرة اذا المكالمة بتعيدها الف مرة ليفهم منك الطرف التاني كلمتين والنت ولا اسوء".

وكانت قد أجرت صحيفة قاسيون السورية دراسة حول معدل أرباح شركات الخليوي الهائل والذي تجاوز حتى أرباح شركات الخليوي في دول الخليج العربية.

وتشير قاسيون في دراستها الى أن نسبة الربح النهائي لشركة سيريتل نسبة قياسية لا تضاهيها أي نسبة ربح للشركات في الإقليم، حتى في دول الخليج حيث أسعار الاتصالات أعلى من أسعار اتصالاتنا بـ 12 ضعفاً (الإمارات مثلاً).

كما قارنت الصحيفة بين أرباح شركات الاتصالات في المنطقة موضحاً أنّه «خلال عام 2020، بلغ ربح (سيريتل) الصافي من الإيرادات الكلية نسبة 28.3% وهي نسبة استثنائية بكل المقاييس فيما لو قورنت مع شركات الاتصالات الأخرى والأكثر تطوراً في المنطقة، مثل شركة STC السعودية التي بلغت النسبة فيها 18.6%، وZain الكويتية التي ربحت 10.2%، و(أورانج) في الأردن بنسبة 5.5%، وفودافون (مصر) 1%» وفق ما جاء في المقال.

(د ع)