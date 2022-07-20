حكومة دمشق تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا

أفاد مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين التابعة لحكومة دمشق أن دمشق "قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، وذلك عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل ورداً على قرار الحكومة الأوكرانية بهذا الخصوص".

وقال المصدر إن دمشق تذكر أن "الحكومة الأوكرانية قامت بقطع العلاقات عملياً مع سورية منذ عام 2018 عندما رفضت تجديد سمات الإقامة للدبلوماسيين السوريين العاملين في السفارة السورية بكييف، ما جعل من المتعذر عليهم ممارسة مهامهم. وتم في حينه تعليق العمل بالسفارة نتيجة المواقف العدائية للحكومة الأوكرانية".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا دون قطع العلاقات القنصلية، رداً على اعتراف حكومة دمشق بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك.

كما أعلنت الخارجية الأوكرانية البدء بفرض حظر تجاري على سوريا وفرض عقوبات.

وكانت وزارة الخارجية التابعة لحكومة دمشق قد أعلنت في 29 حزيران/ يونيو الماضي قراراً بالاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك.

(د ع)