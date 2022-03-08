حكومة دمشق تقصف ريفي إدلب واللاذقية بالتزامن مع تحليق مكثف للاستطلاع الروسي

وقال المرصد السوري أنه رصد ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" وفق الاتفاق الروسي – التركي، قصفاً صاروخياً نفذته قوات حكومة دمشق بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء وفجر اليوم استهدف مناطق في ريفي إدلب الجنوبي واللاذقية الشمالي.

وبحسب المرصد، استهدفت قوات حكومة دمشق بأكثر من 25 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق في سفوهن والفطيرة والبارة وفليفل ضمن جبل الزاوية، ومحور كبانة ضمن "جبل الأكراد"، دون معلومات عن خسائر بشرية، وذلك بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران استطلاع روسي في أجواء المناطق آنفة الذكر.

وأشار المرصد السوري إلى أنه ومنذ ثلاثة أيام تشهد مناطق ما تسمى "خفض التصعيد" استهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق من جهة والمجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركي من جهة أخرى.

(ي ح)