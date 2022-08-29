حكومة دمشق تقصف قرى بريفي إدلب الغربي وحماة الشمالي الغربي

وأصيب عدد من المواطنين في محيط قريتي غانية والشيخ سنديان بريف إدلب الغربي، صباح اليوم، جراء قصف مدفعي نفذته قوات حكومة دمشق المتمركزة في ناحية جورين بريف حماة الشمالي الغربي، وتعتبر قرى غانية والشيخ سنديان خط إمداد لمرتزقة الاحتلال التركي إلى محاور جبل الأكراد وسهل الغاب.

على صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق قرى القرقور والزيارة والسرمانية بريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط قتلى، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقبل قليل، قتل 3 عناصر من قوات حكومة دمشق جراء استهدافات وعمليات قنص نفذه مرتزقة ما تسمى "الفتح المبين" على محاور ريف إدلب الجنوبي، فيما قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة محور قرى الفطيرة وسفوهن وحرش بينين بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ومحور كبانة بريف اللاذقية.

(ل د)