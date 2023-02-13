حكومة دمشق تمنع نقل الأدوية إلى الصيدليات المرخصة في الشهباء

وتمنع حكومة دمشق وعبر حواجزها المنتشرة على الطريق الواصل بين مدينة حلب ومقاطعة الشهباء، دخول الأدوية والمحروقات والمواد الغذائية منذ أكثر من 4 أشهر بشكل تام، بعد أن كانت تسمح بمرور تلك المواد لقاء تلقي مبالغ مالية كبيرة، منذ 5 أعوام.

وفي هذا السياق، قال أحد الصيادلة رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية: "أنا صيدلي ولدي رخصة رسمية من النقابة، وأستطيع الذهاب إلى مدينة حلب، لكن الحكومة تمنعني من نقل الأدوية إلى صيدليتي في مناطق الشهباء، بحجة أن المنطقة تقع خارج مناطق سيطرة حكومة دمشق، وتتبع لمناطق الإدارة الذاتية".

وأكد بأن منذ قرابة شهرين كثفت حكومة دمشق من حملاتها الأمنية ضد المندوبين والصيادلة، بهدف نقل أي صنف من الأدوية إلى مناطق الشهباء، مبيناً بأن منذ قرابة العام والنصف تمنع نقل الأدوية إلى الصيدليات المرخصة.

وأضاف الصيدلي حديثه بالقول: "وصل الحال مع حكومة دمشق بأن تمنعني من حمل دوائي الشخصي، بحجة دعم المجموعات الإرهابية في مقاطعة الشهباء، بحسب تعبيرهم".

وعن كيفية تأمين الأدوية لصيدلياتهم في الشهباء، أوضح الصيدلي بأنهم يؤمنون الأدوية عبر تجار في السوق السوداء، بأسعار باهظة، الأمر الذي يزيد من أسعار الأدوية عشرات الأضعاف.

كما حذر الصيدلي من وقوع كارثة إنسانية حقيقة بحق مهجري عفرين، مع استمرار الحصار.

(ج س/م)

ANHA