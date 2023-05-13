حكومة دمشق تمدد اذن استخدام معبري باب السلامة والراعي ثلاثة أشهر

وذكر بسام صباغ مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر إن بلاده قررت "تمديد الإذن الذي منحته للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باستخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 13 آب".

وأضاف "استند القرار إلى حرص سوريا على تعزيز الاستقرار وتحسين الوضع المعيشي والإنساني لكل السوريين، كما يأتي ضمن جهود تيسير تسليم المساعدات الإنسانية لكل من هم بحاجة إليها في كل أنحاء سوريا".

وكان الرئيس السوري بشار الأسد وافق على فتح المعبرين لمدة ثلاثة أشهر بدءا من 13 شباط، بعد أسبوع من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة إن المنظمة الدولية طلبت من الحكومة السورية تمديد أجل موافقتها على توصيل المساعدات عبر المعبرين الإضافيين إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.