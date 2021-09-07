حكومة دمشق تكذب أنقرة: لا تواصل مع النظام الذي جعل تركيا خزاناً للإرهاب والتطرف

ونفت حكومة دمشق على لسان مصدر رسمي في وزارة الخارجية ما صدر عن وزير خارجية النظام التركي جاويش أوغلو في حديث عبر قناة تركية، وقوله إن بلاده تجري مفاوضات مع حكومة دمشق حول قضايا تتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب.

وأشار أوغلو أن "المفاوضات مع سوريا تجري على مستوى الأجهزة الخاصة والاستخبارات..".

وفي هذا السياق، نفى مصدر رسمي في خارجية حكومة دمشق في حديث لوكالة سانا الناطقة باسم الحكومة، "بشكل قاطع" وجود أي نوع من التواصل والمفاوضات مع النظام التركي وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف المصدر: "بات معروفاً للقاصي والداني بأن النظام الحاكم في أنقرة هو الداعم الرئيسي للإرهاب وجعل من تركيا خزاناً للتطرف والإرهاب الذي يشكل تهديداً للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم ويخالف بشكل فاضح قرارات الشرعية الدولية حول مكافحة الإرهاب".

ومؤخراً قالت أوساط تركية، أن لقاء مرتقباً سيعقد بين رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، ونظيره في حكومة دمشق علي مملوك، في العاصمة العراقية بغداد.

وسبق لمملوك أن اجتمع مع فيدان في العاصمة الروسية موسكو، في اجتماع ثلاثي ضمهما إلى جانب مسؤولين روس في كانون الثاني/يناير عام 2020.

(ح)