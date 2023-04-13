حكومة دمشق تختطف وجيه عشيرة البيسكان وسائقاً  

اختطفت قوات حكومة دمشق وجيه عشيرة البيسكان، معود فيصل شيخو، البالغ من العمر (60 عاماً)، على طريق حلب ـ الشهباء، قبل يومين (11 نيسان الجاري)، واقتياده إلى مطار كويرس العسكري الواقع على طريق حلبـ منبج، بالإضافة إلى اختطاف المواطن فياض سهيل مصطفى وهو سائق سيارة الأجرة التي كانت تقل الوجيه.

مصدر لوكالتنا أكد أن المواطنان ينحدران من قرية أم الحوش التابعة لناحية أحرص في مقاطعة الشهباء، فيما لا يعرف حتى الآن، سبب اختطافهما.

يأتي ذلك، في وقت تفرض حواجز حكومة دمشق المنتشرة على الطريق الواصل بين مقاطعة الشهباء ومدينة حلب، الإتاوات على ما يحمله الأهالي القادمون من حلب من حاجيات وحتى الحقائب الشخصية.

(ج س/ س ر)

ANHA