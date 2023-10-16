حكومة دمشق تجدد قصفها على عدة قرى وبلدات في ريفي حلب وإدلب

جددت قوات حكومة دمشق، اليوم، قصفها البري على عدة قرى وبلدات ضمن منطقة "خفض التصعيد"، حيث قصفت بقذائف المدفعية الثقيلة قريتي كفرعمة، وكفرتعال بريف حلب الغربي، وبلدات الفطيرة وفليفل وسفوهن بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وفق ما نقله المرصد السوري.

ورصد المرصد السوري، أمس مقتل عنصرين من مرتزقة "تحرير الشام"، نتيجة قصف مدفعي نفذته قوات حكومة دمشق على محور الرويحة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

كما أصيب مرتزقان من لواء الحمزة التابع لمرتزقة "تحرير الشام"، في استهداف صاروخي لسيارة عسكرية على طريق الكندة بريف جسر الشغور الغربي، مصدره قوات حكومة دمشق المتمركزة في جبل الأكراد بريف اللاذقية.

(س ع)